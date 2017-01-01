На Чернігівщині скажені корови вклали на лікарняні ліжка 15 селян

Медики хвилюються, що запасів ліків від сказу вистачить лише на перший етап лікування

На Чернігівщині худоба на молочній фермі занедужала на сказ. Бити на сполох місцеві почали, тільки коли почався масовий мор корів. Доти тварин лікували від кишкових розладів, бо перші симптоми були схожі. Однак тваринам ставало дедалі гірше, вони почали моторошно кричати. А коли встановили нарешті правильний діагноз, з’ясувалося, що із



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Медики хвилюються, що запасів ліків від сказу вистачить лише на перший етап лікування

На Чернігівщині худоба на молочній фермі занедужала на сказ. Бити на сполох місцеві почали, тільки коли почався масовий мор корів.

Доти тварин лікували від кишкових розладів, бо перші симптоми були схожі. Однак тваринам ставало дедалі гірше, вони почали моторошно кричати. А коли встановили нарешті правильний діагноз, з’ясувалося, що із зараженими сказом коровами контактували так багато людей, що тепер вакцини з районної лікарні на всіх них не вистачить.

«Агресія була, але такої агресії, щоб постраждав робочий персонал, не було», - розповів керівник Семенівської державної лікарні ветеринарної медицини Сергій Перекута.

Селяни, що працюють на Тимоновицькій фермі, заперечують припущення, що корови на них нападали. У небезпеці доярки та пастухи, тож із 40 обстежених лікарями людей 15 довелося покласти до лікарні. До групи ризику потрапили також двоє ветеринарів.

«Вони лікували зовсім іншу хворобу, яка не відносилась до сказу. Заливали ліки, в них на руках були ссадна і подряпини, вони контактували із слиною і кров'ю коров’ячою», - пояснив завідувач хірургічним відділенням Семенівської райлікарні Михайло Бузань.

На самій фермі коровам і телятам розписали графік щеплень від сказу і на два місяці запровадили карантин. Голова фермерського господарства ламає голову, звідки сказ узявся в корівнику.

«Це ж на полі, мабуть, вийшло», - міркує директор ТОВ «Нива» Петро Ткаченко.

Можливо, на якусь із корів під час випасу напав дикий звір, але тоді про це мали б розповісти пастухи. Особливості ситуації додає те, що ферма стоїть на самісінькому кордоні – за 300 метрів від неї починається Росія. Навколо ліси та болота, поруч бачили багато диких звірів – вовків, лисиць і єнотів. Через те, що зона прикордонна, відстріл звірів заборонений, тому їх багато.

Нагадаємо, у Запоріжжі двоє місцевих жителів померли від ниркової недостатності, заразившись лептоспірозом під час купання у водоймі.

Джерело: ТСН