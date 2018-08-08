  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Чернігівщині застрелився військовий

    • Розсилка
    На Чернігівщині застрелився військовий

    З'ясовуються причини самогубства

    У військовому навчальному центрі Десна в Чернігівській області застрелився військовослужбовець строкової служби.

    Про це повідомляє прес-служба центру на своїй сторінці у Facebook вранці в середу, 8 серпня.

    «Солдат строкової служби однієї з частин нашого навчального центру наклав на себе руки під час несення вартової служби. Жодних провісників біди не було - військовослужбовець зробив чергову доповідь про порядок на службі і... застрелився», - йдеться у повідомленні.

    На місці події працюють правоохоронці та відповідальні особи, причини самогубства встановлюються.

    Читайте також
    Чернігівщина військові самогубство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ