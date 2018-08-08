На Чернігівщині застрелився військовий



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З'ясовуються причини самогубства

У військовому навчальному центрі Десна в Чернігівській області застрелився військовослужбовець строкової служби.

Про це повідомляє прес-служба центру на своїй сторінці у Facebook вранці в середу, 8 серпня.



«Солдат строкової служби однієї з частин нашого навчального центру наклав на себе руки під час несення вартової служби. Жодних провісників біди не було - військовослужбовець зробив чергову доповідь про порядок на службі і... застрелився», - йдеться у повідомленні.



На місці події працюють правоохоронці та відповідальні особи, причини самогубства встановлюються.