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    На День Перемоги в Україну прийдуть грозові дощі

    На півдні та в прикарпатських районах похолодає до +16+23 градусів
    8-9 травня в Україні буде нестійка погода з періодичними грозовими дощами. Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написала синоптик Наталка Діденко.  «Температура повітря 8 травня +24+28 градусів. Вздовж лінії Суми-Кривий Ріг-Миколаїв-Одеса очікується +19+24 градуси, тобто, свіжіше», - розказала синоптик. При цьому 9
    • Сьогодні, 14:45
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    На півдні та в прикарпатських районах похолодає до +16+23 градусів

    8-9 травня в Україні буде нестійка погода з періодичними грозовими дощами.

    Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

     «Температура повітря 8 травня +24+28 градусів. Вздовж лінії Суми-Кривий Ріг-Миколаїв-Одеса очікується +19+24 градуси, тобто, свіжіше», - розказала синоптик.

    При цьому 9 травня, за словами Діденко, скрізь очікується +25+29 градусів, а на півдні та в прикарпатських районах похолодає до +16+23 градусів.

    «Найменша ймовірність дощів - на сході», - додала синоптик.

    У Києві, як пише Діденко, вночі 8 травня - дощ, вдень у вівторок - без істотних опадів, ввечері - дощ, гроза. 9 травня у столиці - дощі з грозами. Температура повітря буде до +25+28 градусів.

    Нагадаємо, кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили про закінчення метеорологічної весни у Києві.

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