На День Перемоги в Україну прийдуть грозові дощі

На півдні та в прикарпатських районах похолодає до +16+23 градусів

8-9 травня в Україні буде нестійка погода з періодичними грозовими дощами. Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написала синоптик Наталка Діденко. «Температура повітря 8 травня +24+28 градусів. Вздовж лінії Суми-Кривий Ріг-Миколаїв-Одеса очікується +19+24 градуси, тобто, свіжіше», - розказала синоптик. При цьому 9



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На півдні та в прикарпатських районах похолодає до +16+23 градусів

8-9 травня в Україні буде нестійка погода з періодичними грозовими дощами.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

«Температура повітря 8 травня +24+28 градусів. Вздовж лінії Суми-Кривий Ріг-Миколаїв-Одеса очікується +19+24 градуси, тобто, свіжіше», - розказала синоптик.

При цьому 9 травня, за словами Діденко, скрізь очікується +25+29 градусів, а на півдні та в прикарпатських районах похолодає до +16+23 градусів.

«Найменша ймовірність дощів - на сході», - додала синоптик.

У Києві, як пише Діденко, вночі 8 травня - дощ, вдень у вівторок - без істотних опадів, ввечері - дощ, гроза. 9 травня у столиці - дощі з грозами. Температура повітря буде до +25+28 градусів.

Нагадаємо, кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили про закінчення метеорологічної весни у Києві.