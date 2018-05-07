На День Перемоги в Україну прийдуть грозові дощі
- Сьогодні, 14:45
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На півдні та в прикарпатських районах похолодає до +16+23 градусів
8-9 травня в Україні буде нестійка погода з періодичними грозовими дощами.
Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написала синоптик Наталка Діденко.
«Температура повітря 8 травня +24+28 градусів. Вздовж лінії Суми-Кривий Ріг-Миколаїв-Одеса очікується +19+24 градуси, тобто, свіжіше», - розказала синоптик.
При цьому 9 травня, за словами Діденко, скрізь очікується +25+29 градусів, а на півдні та в прикарпатських районах похолодає до +16+23 градусів.
«Найменша ймовірність дощів - на сході», - додала синоптик.
У Києві, як пише Діденко, вночі 8 травня - дощ, вдень у вівторок - без істотних опадів, ввечері - дощ, гроза. 9 травня у столиці - дощі з грозами. Температура повітря буде до +25+28 градусів.
Нагадаємо, кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили про закінчення метеорологічної весни у Києві.