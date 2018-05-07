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    Кліматологи оголосили закінчення весни у Києві

    Метеорологічна весна у Києві почалася 24 березня і тривала лише 36 днів
    Через зливу температурних рекордів на початку травня кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського інформують про закінчення метеорологічної весни у столиці. Про це йдеться в повідомленні обсерваторії. «За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньодобова температура повітря на проспекті Науки з 29
    • Сьогодні, 13:27
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    Метеорологічна весна у Києві почалася 24 березня і тривала лише 36 днів

    Через зливу температурних рекордів на початку травня кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського інформують про закінчення метеорологічної весни у столиці. Про це йдеться в повідомленні обсерваторії.

    «За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньодобова температура повітря на проспекті Науки з 29 квітня перевищує +15,0°С, що знаменує початок метеорологічного літа. Отже метеорологічна весна, яка почалася 24 березня і тривала лише 36 днів, закінчилась, але за цей короткий період у столиці 7 днів виявились вже літніми з середньодобовою температурою вище +15,0°С», - інформують кліматологи.

    Весна майже на місяць була коротшою за кліматичну норму.

    «Цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на 16 днів раніше середньостатистичних показників. Найраніше за 137 років спостереження воно розпочиналось у 1996 році – 22 квітня», - додали в обсерваторії.

    Настання літа убезпечує киян від весняних заморозків, зазначили кліматологи.

    Як повідомляв «Главком», 2 травня, крім найтеплішої ночі у Києві, було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,0°С, тобто повторено найвище значення 1934 року.

    А в четвер, 3 травня, у Києві було зафіксовано новий рекорд, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,2°С, що на 1,4°С вище попереднього максимуму 1934 року.

    4 травня у Києві було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,1°С, що на 1,2°С вище попереднього максимуму 1911 року.

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