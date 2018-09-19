Дніпропетровщина: керівник Служби автомобільних доріг привласнив 1 млн



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До махінацій начальника Служби автомобільних доріг також причетні раніше викриті правоохоронцями посадовці облавтодору

На Дніпропетровщині керівнику Служби автомобільних доріг повідомлено про підозру у заволодінні понад одного мільйона гривень бюджетних коштів, виділених на ремонт та утримання доріг.

Про це 19 вересня повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

«Під час слідства встановлено, що між Службою та Державним підприємством «Дніпропетровський облавтодор» було укладено договір про надання останніми послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення загального користування. З метою заволодіння бюджетними коштами посадовець наказав підлеглим підписати фіктивні документи. Він знав, що ремонтні роботи, вказані в акті виконаних робіт, взагалі не проводилися. На підставі фіктивних документів було безпідставно перераховано кошти на рахунки ДП за їх виконання», - заявили в Нацполіції.

Зазначається, що 17 вересня керівникові Служби автомобільних доріг повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Окрім того, до злочинних махінацій начальника Служби автомобільних доріг також причетні раніше викриті правоохоронцями посадовці облавтодору. Зокрема, директор державного підприємства, заступник директора філії державного підприємства, головний бухгалтер філії та начальник філії.

Повідомляється, що всі фігуранти даного провадження мають родинні зв’язки між собою. У 2017 році вони заволоділи бюджетними коштами на суму понад три мільйони гривень. Наразі матеріали кримінального провадження по цих особах розглядаються в суді.

«На даний час вирішується питання щодо обрання керівникові Служби автомобільних доріг запобіжного заходу», - заявили в Нацполіції.