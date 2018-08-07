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    На Дніпропетровщині ліквідовують витік чотирьох тонн азотної кислоти (відео)

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    На Дніпропетровщині ліквідовують витік чотирьох тонн азотної кислоти (відео)
    Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області

    Станом на 16:00 витікання кислоти з автоцистерни припинено

    На Дніпропетровщині рятувальники проводять роботи з ліквідації витоку чотирьох тонн азотної кислоти.

    Про це 7 серпня повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

    Витік азотної кислоти з автоцистерни ємністю 35 тонн стався на трасі Дніпро-Кобеляки-Решетилівка Р-52, за межами села Іванівка.

    «Автоцистерна перевозила  азотну кислоту у кількості 24 т. Витік стався у першому відсіку цистерни, де знаходилось 8 т речовини», - заявили в ДСНС.

    Зазначається, що водій автомобіля перекачав кислоту з пошкодженого відсіка у пустий відсік у кількості 4 тонн.

    «Кількість азотної кислоти, що витекла, становить близько 3-4 тонн, на площі 40-45 кв. метрів», - повідомили в ДСНС.

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    На Дніпропетровщині ліквідовують витік чотирьох тонн азотної кислоти (відео)
    На Дніпропетровщині ліквідовують витік чотирьох тонн азотної кислоти (відео)
    На Дніпропетровщині ліквідовують витік чотирьох тонн азотної кислоти (відео)
    Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області

    Станом на 16:00 витікання кислоти припинено. Пожежно-рятувальні підрозділи проводять роботи по нейтралізації рідини, яка витекла з цистерни.

    Раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області у вівторок, 7 серпня, сталася розгерметизація автоцистерни, яка перевозила азотну кислоту.

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