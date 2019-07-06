На Дніпропетровщині працівники інтернату привласнили 230 тис. грн вихованців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Причетних до незаконного привласнення коштів судитимуть

У Дніпропетровській області працівники будинку-інтернату забрали понад 230 тис. грн, які надійшли на рахунки вихованців закладу. Усіх причетних до цього судитимуть.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив спікер Генпрокуратури Андрій Лисенко.

Жовтоводською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно виконуючого обов’язки директора будинку-інтернату та вихователя за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України (привласнення чужого майна, яке перебувало у віданні, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Встановлено, що виконуючий обов’язки директора дитячого будинку-інтернату, користуючись правом повного доступу до керування банківськими рахунками вихованців, вступив у попередню змову з вихователем вказаного закладу та здійснив переказ грошових коштів, які надійшли на рахунки дітей з державного бюджету в якості пенсійних виплат та виплат державної соціальної допомоги, на власний рахунок.

Зловживаючи службовим становищем, вказані особи привласнили грошові кошти дітей на загальну суму майже 234 тис грн.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.