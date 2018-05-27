На Дніпропетровщині п’яний чоловік увірвався до храму Київського патріархату

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Фото: Скріншот відео У Нікополі п'яний чоловік вдерся до храму Київського патріархату

Невідомий лихословив на адресу священиків і падав на коліна перед іконою,

У місті Нікополь Дніпропетровської області вранці 24 травня в храмі святого праведного Петра Калнишевського УПЦ КП стався неприємний інцидент – в середину увірвалася неадекватна парочка – чоловік і жінка.

Невідомий лихословив на адресу священиків і падав на коліна перед іконою, – повідомляє Інформатор.

За словами священнослужителя, який перебував у церкві, чоловік був п’яний.

У цей час у храмі читали псалтир. Невідомий чоловік поводився неадекватно, нецензурно висловлювався на адресу священиків Київського патріархату і ображав полеглих воїнів. Потім, впав на коліна перед іконами, плакав, потім знову лаявся. Незважаючи на те, що відбувається, священнослужитель продовжував читати псалтир і попросив чоловіка покинути храм. Ці події зафіксувала камера відеоспостереження.

Настоятель храму, ієромонах Меркурій Скороход не став звертатися до правоохоронців. Тим не менш, він прагне встановити особу невідомого чоловіка, щоб Бог «напоумив його через людей». Сам священик молиться за невідомого порушника і «за порятунок його душі».

«Коли я проводжу паралель, то розумію, що хтось настроює людей проти нас. Адже цей чоловік, будучи в храмі кричав, що тільки церква Московського патріархату «єдино вірна». Я не думаю, що все це банальна випадковість», – пояснив Скороход.

Ієромонах зазначив, що це не перший випадок, коли в Храм святого праведного Петра Калнишевського приходять провокатори. Одного разу невідомі зірвали портрети полеглих українських воїнів, які розвішені в церкві. І буквально недавно, з фасаду храму хтось вкрав національний прапор.

Скороход просить правоохоронців допомогти йому забезпечити безпеку храму.