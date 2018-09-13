На Дніпропетровщині з колонії втекла ув'язнена - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жінка перебуває на волі вже більше доби

З жіночої виправної колонії в Кам'янському втекла засуджена жінка. Про це в четвер, 13 вересня, повідомляє сайт міста Кам'янського з посиланням на свої джерела.

Відзначається, що інцидент стався напередодні, однак на момент публікації матеріалу втікачка все ще не була спіймана.

За яких обставин сталася надзвичайна пригода, поки невідомо.

У відділі поліції Кам'янського дану інформацію поки ніяк не коментують. Ні на один з номерів телефону виправній колонії журналістам додзвонитися не вдалося.