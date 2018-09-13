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    На Дніпропетровщині з колонії втекла ув'язнена - ЗМІ

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    На Дніпропетровщині з колонії втекла ув'язнена - ЗМІ

    Жінка перебуває на волі вже більше доби

    З жіночої виправної колонії в Кам'янському втекла засуджена жінка. Про це в четвер, 13 вересня, повідомляє сайт міста Кам'янського з посиланням на свої джерела.

    Відзначається, що інцидент стався напередодні, однак на момент публікації матеріалу втікачка все ще не була спіймана.

    За яких обставин сталася надзвичайна пригода, поки невідомо.

    У відділі поліції Кам'янського дану інформацію поки ніяк не коментують. Ні на один з номерів телефону виправній колонії журналістам додзвонитися не вдалося.

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