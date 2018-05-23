На Дніпропетровщині затримали двох «телефонних терористів»

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«Телефонним терористам» загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років

Співробітники Служби безпеки України викрили на Дніпропетровщині двох «анонімів», які здійснили неправдиві повідомлення з погрозами терористичного характеру.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Так у Павлограді оперативники спецслужби спільно з поліцією затримали місцевого жителя, який повідомив про «мінування» одного з міських магазинів. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України стосовно затриманого обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці також викрили мешканця Кам'янського, який у стані алкогольного сп’яніння погрожував підірвати житловий будинок, використовуючи газовий балон. Результати перевірки не підтвердили «версію» зловмисника.

СБ України вкотре нагадує, що незалежно від мотивів «телефонних терористів» їхні дії караються позбавленням волі на строк від двох до шести років.

За повторний дзвінок зловмисника може бути засуджено терміном від чотирьох до восьми років.

«Телефонним анонімам» також доведеться компенсувати витрати державних та комерційних установ, що зазнали збитків від їх протиправних дій.