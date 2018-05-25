На Донбасі бойовики поранили двох українських військових

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За минулу добу бойовики здійснили 36 ворожих обстрілів

У зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі за минулу добу, 24 травня 2018 року, поранено двох українських військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

«Внаслідок бойових дій двоє наших військовослужбовців отримали поранення різного ступеня. Наразі вони отримують допомогу у медичних закладах»,- повідомив він.

Як повідомили у Міноборони, загалом за минулу добу бойовики здійснили 36 ворожих обстрілів, українські військові 16 разів відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проросійські бойовики на Донбасі обстріляли селище Стара Миколаївка під окупованою Горлівкою. Наразі рятувальники евакуюють місцевих жителів.