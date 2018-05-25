Рятувальники евакуюють мешканців Старої Миколаївки через обстріл селища бойовиками

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Зараз ситуація контролюється, інтенсивність вибухів значно зменшилася

Рятувальники розпочали евакуацію мирних жителів з населеного пункту Стара Миколаївка (Донецька область), який сьогодні вранці бойовики обстріляли. Про це повідомляє прес-центр Донецької облдержадміністрації в Facebook.

«Мешканці розповідають, що було близько 10-12 «прильотів» мін – ймовірно, що корегували вогонь з повітря, цілячи у склад боєприпасів. Один з «прильотів» виявився влучним – боєприпаси почали вибухати. У селищі проживає 700 людей. СІМІКи, представники ДСНС, поліції та ДонОДА обійшли усі подвір’я, з’ясували, кому потрібна евакуація. Усе необхідне для цього є. Поки що вивезли 20 людей, серед них 11 дітей», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що зараз ситуація контролюється, інтенсивність вибухів значно зменшилася. Також були перевірені всі мережі життєзабезпечення селища.

В п'ятницю, 25 травня, бойовики випустили 17 снарядів 152-мм калібру по південній околиці Старої Миколаївки, в тому числі по території військового об'єкту. Серед цивільних постраждалих немає. Крім того, українським військовим вдалося знищити 2 гаубиці і артилерійський склад 3 ОМСБр.