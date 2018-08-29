На Донбасі двоє бойовиків-козаків здалися поліції



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У 2014 році разом з формою і зброєю чоловіки отримали позивні Косяк і Крапаль

У Донецькій області двоє бойовиків, які входили в козацьке незаконне озброєне угрупування, здалися в поліцію.

Про це в середу, 29 серпня, повідомили в прес-службі поліції області.

«У 2014 році жителі смт Курахівка перебували на військовій службі у складі незаконного збройного формування Область Війська Донського. У той час 24-річні товариші жили в Донецьку і вступили до лав бойовиків, спокусившись обіцянками «високої зарплати і повного забезпечення всім необхідним», - йдеться в повідомленні.

Разом з формою і зброєю чоловіки отримали позивні Косяк і Крапаль. До їхніх обов'язків входило чергування на контрольно-пропускному пункті у своєму підрозділі, а також перевірка автотранспорту. Через деякий час сепаратиста з позивним Крапаль перевели в інший підрозділ - батальйон «Чорна сотня», а його товариш залишився у козаків. Як розповіли колишні сепаратисти, за службу грошей їм не платили, а лише видавали продукти харчування.

«Першим зрозумів свою помилку Косяк, і в жовтні 2014 року залишив службу. Другий юнак прослужив у «Чорній сотні» до лютого 2015 року. Але, побачивши, як військове керівництво жорстко поводиться з підлеглими і займається особистим збагаченням, чоловік також подав заяву про звільнення. За це його на 30 діб посадили в «кімнату тимчасового тримання затриманих», а потім відпустили. Після цього приятелі спочатку жили в Донецьку, а потім переїхали в смт Курахівка. Там вони майже ні з ким не спілкувалися і вели прихований спосіб життя», - розповіли в поліції.

Побачивши, що закон передбачає звільнення колишніх сепаратистів, які не скоювали тяжких злочинів, від кримінальної відповідальності, чоловіки прийшли до правоохоронців з повинною.

«Згідно з ч.6 ст. 260 Кримінального кодексу України, саме добровільна здача є підставою для повернення учасників НЗФ до нормального життя без покарання», - зазначили у відомстві.