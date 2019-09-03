На Донбасі почастішали обстріли бойовиків. Вранці під вогонь потрапили захисники Троїцького



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Окупанти вели вогонь з напрямку населеного пункту Калинове, застосувавши при цьому міномети 82-го калібру

Українська сторона СЦКК повідомила, що проросійські бойовики активізувались та продовжують обстрілювати населені пункти на Донбасі, що є порушенням режиму припинення вогню.

Про це у Facebook повідомляє штаб ООС.

«3 вересня в період з 05.30 до 05.50 противник здійснив черговий обстріл позицій українських захисників в районі населеного пункту Троїцьке. Встановлено, що вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту Калинове, застосувавши при цьому міномети 82-го калібру (5 мін)», - говориться у повідомленні.

Також, як зазначається, 2 вересня в період з 20.40 до 21.25 противник здійснив обстріл позицій українських захисників в районі населеного пункту Хутір Вільний. Встановлено, що вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту Золоте-5, застосувавши при цьому міномети 82-го калібру (10 мін).

«Вищевказані факти вкотре свідчать про цілеспрямовані дії збройних формувань Російської Федерації та їх найманців щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей», - підкреслили у штабі ООС.

Нагадаємо, боєць Повітряних Сил ЗСУ Андрій Проценко із Вінниччини загинув у понеділок внаслідок обстрілів окупантів під Водяним.