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    На Донбасі загинув 24-річний український захисник

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    <p>Загиблий Андрій Проценко родом із села Бохоники на Вінниччині</p> - На Донбасі загинув 24-річний український захисник

    Загиблий Андрій Проценко родом із села Бохоники на Вінниччині

    Командування Повітряних Сил ЗСУ висловило співчуття рідним солдата Андрія Проценка

    Боєць Повітряних Сил ЗСУ Андрій Проценко із Вінниччини загинув у понеділок внаслідок обстрілів окупантів під Водяним.

    Про це командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило у Facebook.

    «2 вересня ще один 24-річний захисник Повітряних Сил Збройних Сил України із села Бохоники, що на Вінниччині, поклав голову у боротьбі з російськими окупантами. Командування Повітряних Сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким солдата Проценка Андрія Юрійовича», - говориться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що в понеділок, 2 вересня, в районі проведення Операції об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу загинув один військовослужбовець Збройних сил України.

    Нагадаємо, 2 вересня, у проміжок часу з 06.10 до 06.50 бойовики на Донбасі здійснили обстріл позицій українських захисників у районі населеного пункту Водяне.

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