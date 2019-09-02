На Донбасі загинув 24-річний український захисник



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Загиблий Андрій Проценко родом із села Бохоники на Вінниччині

Командування Повітряних Сил ЗСУ висловило співчуття рідним солдата Андрія Проценка

Боєць Повітряних Сил ЗСУ Андрій Проценко із Вінниччини загинув у понеділок внаслідок обстрілів окупантів під Водяним.

Про це командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило у Facebook.

«2 вересня ще один 24-річний захисник Повітряних Сил Збройних Сил України із села Бохоники, що на Вінниччині, поклав голову у боротьбі з російськими окупантами. Командування Повітряних Сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким солдата Проценка Андрія Юрійовича», - говориться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в понеділок, 2 вересня, в районі проведення Операції об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу загинув один військовослужбовець Збройних сил України.

Нагадаємо, 2 вересня, у проміжок часу з 06.10 до 06.50 бойовики на Донбасі здійснили обстріл позицій українських захисників у районі населеного пункту Водяне.