На Донбасі поранено українського військового



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Внаслідок ворожих обстрілів один наш захисник отримав поранення

До обіду на Донбасі пролунали три ворожі обстріли

З початку доби до 12:00 на лінії бойового зіткнення на Донбасі зафіксовано три ворожі обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Про це повідомив представник прес-центру Міноборони, полковник Дмитро Гуцуляк.

«Від початку поточної доби станом на 12:00 на лінії бойового зіткнення зафіксовано 3 прицільних обстріли з боку російсько-окупаційних військ. З 1 години ночі окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів по наших позиціях поблизу населеного пункту Верхньоторецьке. Також АГС ворог застосував близько 10:30 у районі Травневого. А з 11:10, протягом 20 хвилин наші захисники Водяного зафіксували розриви 4 ворожих мін калібру 120 мм», - повідомив він.

Внаслідок ворожих обстрілів один наш захисник отримав поранення, додав Гуцуляк.

«Військовослужбовця евакуйовано до медичної установи. Стан його здоров’я — задовільний», - поінформував він.