  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Донбасі поранено українського військового

    • Розсилка
    Внаслідок ворожих обстрілів один наш захисник отримав поранення - На Донбасі поранено українського військового
    Внаслідок ворожих обстрілів один наш захисник отримав поранення

    До обіду на Донбасі пролунали три ворожі обстріли

    З початку доби до 12:00 на лінії бойового зіткнення на Донбасі зафіксовано три ворожі обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Про це повідомив представник прес-центру Міноборони, полковник Дмитро Гуцуляк.

    «Від початку поточної доби станом на 12:00 на лінії бойового зіткнення зафіксовано 3 прицільних обстріли з боку російсько-окупаційних військ. З 1 години ночі окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів по наших позиціях поблизу населеного пункту Верхньоторецьке. Також АГС ворог застосував близько 10:30 у районі Травневого. А з 11:10, протягом 20 хвилин наші захисники Водяного зафіксували розриви 4 ворожих мін калібру 120 мм», - повідомив він.

    Внаслідок ворожих обстрілів один наш захисник отримав поранення, додав Гуцуляк.

    «Військовослужбовця евакуйовано до медичної установи. Стан його здоров’я — задовільний», - поінформував він.

    Читайте також
    бойовики на Донбасі Донбас війна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ