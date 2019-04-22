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    На Донбасі «працював» ворожий снайпер: є поранений

    • Розсилка
    На Донбасі «працював» ворожий снайпер: є поранений

    На ворожу провокацію підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь

    За минулу добу бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

    Про це повідомляє прес-центр ООС.

    «21 квітня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню», - йдеться у повідомленні.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Катеринівка з автоматичних станкових гранатометів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

    Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На ворожу провокацію підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь.

    Також противник з стрілецької зброї здійснив обстріл наших позицій поблизу ділянки розведення сил і засобів сторін неподалік селища міського типу Станиця Луганська. Вогонь у відповідь не відкривався.

    Від початку поточної доби обстрілів з боку противника не зафіксовано.

    бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ обстріл снайпер
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