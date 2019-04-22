На Донбасі «працював» ворожий снайпер: є поранений



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На ворожу провокацію підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь

За минулу добу бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

«21 квітня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню», - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Катеринівка з автоматичних станкових гранатометів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На ворожу провокацію підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь.

Також противник з стрілецької зброї здійснив обстріл наших позицій поблизу ділянки розведення сил і засобів сторін неподалік селища міського типу Станиця Луганська. Вогонь у відповідь не відкривався.

Від початку поточної доби обстрілів з боку противника не зафіксовано.