На Донбасі сьогодні стріляв ворожий снайпер, один солдат поранений



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Українські військові контролюють ситуацію на Донбасі

Противнику відповіли зі штатного озброєння, наразі уточнюються втрати противника

В зоні Операції об’єднаних сил отримав поранення один український військовослужбовець, бойовики 9 разів обстрілювали позиції військових, а в районі Мар’їнки по позиціях ЗСУ вів вогонь снайпер.

Про це йдеться у зведенні Операції Об’єднаних сил станом на 18 годину 20 лютого.

«Противник 9 разів обстріляв позиції наших військ, із них 8 разів – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями з витратою 101 міна калібрів 120 і 82 мм», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що один військовослужбовець ООС отримав поранення. Противнику відповіли зі штатного озброєння, наразі уточнюються втрати противника.

Крім того, за даними ООС, в районі Мар’їнки вогонь вів снайпер бойовиків.

У відомстві повідомляють, що у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» бойовики шість разів обстріляв наші опорні пункти: двічі, з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Лебединське.

Також терористи двічі стріляли з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів – поблизу села Водяне, з мінометів калібру 120 мм – біля селища Широкине.

У смузі дій «Північ» окупанти тричі стріляли з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу Катеринівки, двічі, з мінометів 120-го та 82-го калібру, автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі Хутір Вільний.