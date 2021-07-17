На Донбасі поранений український боєць

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ

Протягом минулої доби, 16 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Зокрема, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.

Станом на 7 годину ранку, 17 липня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Поблизу Чермалика противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Біля Широкиного російські найманці відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру.

Неподалік Павлополя ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру.

А в напрямку населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської-Федерації застосували артилерію калібру 122-мм.

В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості.

В штабі ООС зазначили, що на обстріли противника підрозділами Об'єднаних сил була надана адекватна відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.