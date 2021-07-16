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    Події в Україні

    Бойовики обстріляли український Нью-Йорк (фото)

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    Бойовики обстріляли Нью-Йорк на Донеччині - Бойовики обстріляли український Нью-Йорк (фото)
    Бойовики обстріляли Нью-Йорк на Донеччині
    Фото: Павло Кириленко

    В результаті обстрілу російськими бойовиками пошкоджено дах будинку і дах гаража приватного господарства

    Бойовики в Донецькій області обстріляли населений пункт Нью–Йорк. В результаті артилерійського удару пошкоджено дах приватного будинку одного з місцевих жителів, сильні пошкодження отримав гараж і господарські споруди. Про це повідомивглава Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

    «15 липня близько 19.30 російські окупанти вчинили обстріл смт Нью–Йорк, в черговий раз доводячи, що життя мирного населення для них нічого не варте», – написав політик.

    Кириленко додав, що правоохоронці попередньо кваліфікували обстріл за ст. 438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни). Деталі події встановлюються.

    «Інформації про постраждалих на цей момент немає», – уточнив Кириленко.

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    Бойовики обстріляли український Нью-Йорк (фото)
    Бойовики обстріляли український Нью-Йорк (фото)
    Бойовики обстріляли український Нью-Йорк (фото)
    Бойовики обстріляли український Нью-Йорк (фото)
    Бойовики обстріляли український Нью-Йорк (фото)
    Бойовики обстріляли український Нью-Йорк (фото)
    Бойовики обстріляли український Нью-Йорк (фото)
    Фото: Павло Кириленко

    Напередодні повідомлялося, що на Донбасі зафіксували 15 обстрілів, загинув боєць ЗСУ. В результаті обстрілу сепаратистами позицій ЗСУ один боєць загинув, інший отримав кульове поранення.

    Нагадаємо, 15 липня бойовики на Донбасі поранили двох українських бійців.

    14 липня повідомлялося, що на Донбасі було зафіксовано 13 обстрілів, поранено двох військових. Про загибель захисників 14 липня не звітували.

    Також у вівторок, 13 липня, внаслідок мінометного обстрілу на Луганщині загинув Андрій Бєляєв – боєць 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені кошового отамана Костя Гордієнка.

    Теги: окупанти ЗСУ Нью-Йорк обстріл населення гараж
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    Бойовики обстріляли український Нью-Йорк (фото)