На Донбасі від ворожого обстрілу загинув український військовий



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Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил

Усі обстріли окупанти здійснили у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»

У понеділок, 18 березня, російські окупаційні війська на Донбасі три рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому тричі застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм, а також гранатомети, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

Усі обстріли російсько-окупаційні війська здійснили у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

з мінометів калібрів 120 та 82 мм – поблизу села Катеринівка;

двічі – зі снайперської та стрілецької зброї, а також з великокаліберних кулеметів, і у подальшому – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Хутір Вільний.

Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув.

«Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 18 березня вогнем у відповідь двох окупантів було ліквідовано та двох поранено. Також знищено дві бойові машини піхоти та дві одиниці військової автомобільної техніки противника», - додали у прес-центрі.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.