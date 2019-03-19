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    На Донбасі від ворожого обстрілу загинув український військовий

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    Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил - На Донбасі від ворожого обстрілу загинув український військовий
    Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил

    Усі обстріли окупанти здійснили у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»

    У понеділок, 18 березня, російські окупаційні війська на Донбасі три рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому тричі застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм, а також гранатомети, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.

    Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

    Усі обстріли російсько-окупаційні війська здійснили у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

    • з мінометів калібрів 120 та 82 мм – поблизу села Катеринівка;
    • двічі – зі снайперської та стрілецької зброї, а також з великокаліберних кулеметів, і у подальшому – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Хутір Вільний.

    Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув.

    «Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 18 березня вогнем у відповідь двох окупантів було ліквідовано та двох поранено. Також знищено дві бойові машини піхоти та дві одиниці військової автомобільної техніки противника», - додали у прес-центрі.

    Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

    «Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.

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