На Донбасі загинув 25-річний боєць батальйону «Айдар»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Владислва Рой служив в «Айдарі» служив з квітня 2019 року стрільцем - помічником гранатометника

Загиблий Владислав Рой родом із Запорізької області

У зоні проведення операції Об'єднаних сил від осколкових поранень загинув боєць батальйону «Айдар» із Запорізької області.

Про це батальйон «Айдар» повідомляє у Facebook.

«17 вересня ми зазнали непоправної втрати. При виконанні службових обов’язків у зоні проведення операції Об'єднаних сил від численних осколкових поранень загинув солдат Владислав Рой», - йдеться у дописі.

Як повідомляється, Владислав Рой родом із Запорізької області, 30 серпня відзначив 25-річчя. В «Айдарі» служив з квітня 2019 року стрільцем - помічником гранатометника. Побратими називають його хоробрим воїном та вірним другом. Удома на Владислава чекали мама та молодша сестра.

Як повідомлялося, 17 вересня російські окупаційні війська 11 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, один боєць загинув, двоє отримали поранення.