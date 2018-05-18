На Донбасі замість 16 блокпостів з’являться поліцейські патрулі

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Кількість блокпостів планують зменшити після 30 травня

У Донецькій та Луганській областях планують скоротити кількість блокпостів із 41 до 25 і замінити ліквідовані пішими та автопатрулями.

Про це заявив заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв, який координує діяльність Національної поліції у межах проведення Операції об’єднаних сил, передає прес-служба відомства.

За його словами, кількість блокпостів планують зменшити після 30 травня.

Бушуєв додав, що за рахунок скорочення блокпостів на Донбасі створять 68 піших патрулів, які будуть виконувати завдання в межах населених пунктів та 38 автопатрулів, які візьмуть на себе функцію мобільних блокпостів.

Він зазначив, що відбудеться повне переформатування роботи блокпостів.

Він також повідомив, що поліцейські, які нестимуть службу на блокпостах, проходитимуть обов’язкову спецпідготовку.

За словами заступника глави Нацполіції, поліція Луганщини вже розпочала роботу з тактичної підготовки співробітників, яку проводять у кожному підрозділі бійці батальйону поліції особливого призначення головного управління Нацполіції.

Також він заявив, що усі блокпости планують переобладнати у плановому порядку.