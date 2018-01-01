На Донбасі зменшилась кількість обстрілів, бойовики посилили розвідку

За добу в зоні АТО жоден військовий не загинув та не зазнав поранень

Вчора у зоні АТО кількість обстрілів з боку бойовиків зменшилася. Як повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк, загалом незаконні збройні формування здійснили 3 прицільні обстріли українських позицій. За його словами, на Донецькому напрямку незаконні збройні формування порушили



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За добу в зоні АТО жоден військовий не загинув та не зазнав поранень

Вчора у зоні АТО кількість обстрілів з боку бойовиків зменшилася.

Як повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк, загалом незаконні збройні формування здійснили 3 прицільні обстріли українських позицій.

За його словами, на Донецькому напрямку незаконні збройні формування порушили режим тиші біля Широкиного і Кам’янки.

«З 17:00, протягом 40 хвилин, противник випустив по захисниках Широкиного 5 снарядів з міномета калібру 82 мм, супроводжуючи їх обстрілами з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – деталізував Гуцуляк. У районі Кам’янки бойовики близько 16:00 почали обстріл із гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї. Цей обстріл тривав близько двох годин.

На Луганському напрямку бойовики здійснили один нетривалий обстріл поблизу Зайцевого близько 23:00, застосувавши гранатомети і великокаліберні кулемети.

Речник Міноборони розповів також, що, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ активізувало розвідку позицій сил АТО із застосуванням диверсійно-розвідувальних груп.