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    На Донбасі зменшилась кількість обстрілів, бойовики посилили розвідку

    За добу в зоні АТО жоден військовий не загинув та не зазнав поранень
    Вчора у  зоні АТО кількість обстрілів з боку бойовиків зменшилася. Як повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк, загалом незаконні збройні формування здійснили 3 прицільні обстріли українських позицій. За його словами, на Донецькому напрямку незаконні збройні формування порушили
    • Сьогодні, 13:59
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    За добу в зоні АТО жоден військовий не загинув та не зазнав поранень

    Вчора у  зоні АТО кількість обстрілів з боку бойовиків зменшилася.

    Як повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк, загалом незаконні збройні формування здійснили 3 прицільні обстріли українських позицій.

    За його словами, на Донецькому напрямку незаконні збройні формування порушили режим тиші біля Широкиного і Кам’янки.

    «З 17:00, протягом 40 хвилин, противник випустив по захисниках Широкиного 5 снарядів з міномета калібру 82 мм, супроводжуючи їх обстрілами з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – деталізував Гуцуляк. У районі Кам’янки бойовики близько 16:00 почали обстріл із гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї. Цей обстріл тривав близько двох годин.

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    На Луганському напрямку бойовики здійснили один нетривалий обстріл поблизу Зайцевого близько 23:00, застосувавши гранатомети і великокаліберні кулемети.

    Речник Міноборони розповів також, що, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ активізувало розвідку позицій сил АТО із застосуванням диверсійно-розвідувальних груп.

     

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