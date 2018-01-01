На Донеччині 22 населених пункти залишилися без електрики через негоду

Без електрики залишилися селища у шести районах Донецької області

Унаслідок ускладнення погодних умов у Донецькій області 22 населених пункти лишилися без електропостачання. Про це повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. «22 населені пункти Донеччини знеструмлені внаслідок негоди. За інформацією Донецькобленерго, без електрики залишилися селища у шести районах