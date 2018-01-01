На Донеччині 22 населених пункти залишилися без електрики через негоду
- Вчора, 21:27
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Розсилка
Без електрики залишилися селища у шести районах Донецької області
Унаслідок ускладнення погодних умов у Донецькій області 22 населених пункти лишилися без електропостачання.
Про це повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
«22 населені пункти Донеччини знеструмлені внаслідок негоди. За інформацією Донецькобленерго, без електрики залишилися селища у шести районах області», — написав він.
Так, у Великоновоселківському районі знеструмлені селища Розлив та Новомайорське; у Волноваському – Кіровське, П’ятихатки, Кам’янка, Калініне; у Нікольському – Тополине, Шевченко, Ключове, Македонівка, Катеринівка, Труженка; у Костянтинівському районі – Миколаївка та Подольське; у Добропільському районі – Лиман, Нововодяне, Благодать, Весна, Первомайське; у Мангушському - Азовське; а також Талаківка та Лебединське поблизу Маріуполя.
Нагадаємо, сьогодні, 27 лютого, міжнародний аеропорт Херсон та міжнародний аеропорт в Одесі припинили роботу через негоду і рясний снігопад.