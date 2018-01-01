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    Події в Україні

    Аеропорти в Херсоні і Одесі закрились через негоду

    Найближчі авіарейси скасовано
    У вівторок, 27 лютого, міжнародний аеропорт Херсон та міжнародний аеропорт в Одесі припинили роботу через негоду і рясний снігопад. Про це повідомляє видання «Українські новини». За словами директора підприємства «Херсонські авіалінії» Віталій Кучерук, у вівторок аеропорт здійснив рейс Херсон - Київ, а потім припинив
    • Сьогодні, 15:29
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    Найближчі авіарейси скасовано

    У вівторок, 27 лютого, міжнародний аеропорт Херсон та міжнародний аеропорт в Одесі припинили роботу через негоду і рясний снігопад. Про це повідомляє видання «Українські новини».

    За словами директора підприємства «Херсонські авіалінії» Віталій Кучерук, у вівторок аеропорт здійснив рейс Херсон - Київ, а потім припинив функціонування.

    Рейси Київ - Херсон і Стамбул - Херсон скасовані. Для розчищення злітно-посадкової смуги від снігу задіяні 5 од. техніки.

    Крім того, в одеському міжнародному аеропорту, за інформацією видання УНН, через негоду скасували три авіарейси. Скасовано рейс зі Стамбула о 08:55, з Києва (Жуляни) об 11:10, а також не вилетів літак сполученням Одеса - Стамбул ТК466 о 09:50.

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