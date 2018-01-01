Аеропорти в Херсоні і Одесі закрились через негоду

Найближчі авіарейси скасовано

У вівторок, 27 лютого, міжнародний аеропорт Херсон та міжнародний аеропорт в Одесі припинили роботу через негоду і рясний снігопад. Про це повідомляє видання «Українські новини». За словами директора підприємства «Херсонські авіалінії» Віталій Кучерук, у вівторок аеропорт здійснив рейс Херсон - Київ, а потім припинив



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Найближчі авіарейси скасовано

У вівторок, 27 лютого, міжнародний аеропорт Херсон та міжнародний аеропорт в Одесі припинили роботу через негоду і рясний снігопад. Про це повідомляє видання «Українські новини».

За словами директора підприємства «Херсонські авіалінії» Віталій Кучерук, у вівторок аеропорт здійснив рейс Херсон - Київ, а потім припинив функціонування.

Рейси Київ - Херсон і Стамбул - Херсон скасовані. Для розчищення злітно-посадкової смуги від снігу задіяні 5 од. техніки.

Крім того, в одеському міжнародному аеропорту, за інформацією видання УНН, через негоду скасували три авіарейси. Скасовано рейс зі Стамбула о 08:55, з Києва (Жуляни) об 11:10, а також не вилетів літак сполученням Одеса - Стамбул ТК466 о 09:50.