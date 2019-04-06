На Донеччині чоловік побив п'ятирічну падчірку шнуром по обличчю



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Фото zdoroviegizn.ru

Поки дружина була у лікарні з новонародженими двійнятами, її чоловік жорстоко побив дитину

У Бахмутському районі (Донецької обл.) житель села Берестове побив 5-річну пасербицю шнуром від зарядного до мобільного телефону, повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Правоохоронці встановили, що поки мати побитої дитини перебувала в стаціонарі дитячої лікарні з 4-місячними двійнятами, її 22-річний чоловік залишався вдома з 5-річною падчіркою. Побачивши, що дівчинка сама відкрила в кухні газову конфорку, вітчим у нетверезому стані, замість роз'яснень, гумовим шнуром від зарядного пристрою не менше 10 разів ударив дитину по обличчю, тулубу, рукам і ногам. Результат - численні садна і гематоми.

Після того, як чоловік протверезів і побачив на дитині сліди побоїв, заборонив їй виходити з дому, проте вона не послухалася і самостійно вирушила в дитсадок. На вулиці побиту дівчинку побачили сусіди, які і відвезли її в лікарню.

Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до 1 року.