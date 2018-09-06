На Донеччині ділки викрали вугілля з вантажних поїздів на мільйони гривень



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Фото:Відділ комунікації поліції Донецької області

Злочинне угрупування діяло на території Волноваського району

На Донеччині поліцейські затримали групу зловмисників, яка займалися розкраданням вугілля на залізниці.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області.

«Зловмисники відвантажували з потягів кокс та інші види вугілля, які потім реалізовували населенню. Наразі затримані п’ять членів злочинного угрупування, яке займалося підпільним бізнесом. Тривають заходи щодо встановлення ще семи їх спільників», - заявили в поліції.

Зазначається, що завданий викрадачами збиток, за попередніми оцінками, може становити декілька мільйонів гривень.

Угрупування діяло на території Волноваського району. Під час тимчасової зупинки потягу зловмисники скидали кокс з вагонів на землю, після чого фасували в мішки та вантажили до автотранспорту, який чекав на них поблизу в лісопосадці.

При цьому учасники ретельно планували вчинення злочинів, вивчали графіки руху потягів та чергування охорони.

В поліції повідомили, що операцію із затримання зловмисників готували декілька місяців. Над документуванням серії злочинів працювали оперативники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, детективи слідчого управління під процесуальним керівництвом обласної прокуратури та при взаємодії зі службою безпеки регіональної філії «Донецька залізниця».

Затримували зловмисників за участі спецпризначенців КОРДу. Під час затримання зловмисників на місці події вилучено 13 тонн вугілля вартістю 50 тисяч гривень.

Наразі затримані перевіряються на причетність до інших подібних злочинів.

Попередньо зловмисникам інкримінується ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). П’ятьом учасникам групи оголошено про підозру у скоєнні злочину.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та остаточної правової кваліфікації злочину.