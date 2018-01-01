  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Донеччині двоє морпіхів розстріляли чотирьох товаришів по службі - ЗМІ

    Офіційної інформації щодо причин смерті морських піхотинців досі немає
    У 36 бригаді морської піхоти ВМС ЗС України вчора сталася надзвичайна подія - два бійця бригади розстріляли чотирьох своїх товаришів. Про це повідомив InfoResist з посиланням на джерело в Міноборони. «Два військових розстріляли чотирьох. Вони загинули», - повідомило джерело. Інших подробиць події поки немає. Нагадаємо, в штабі АТО
    • Сьогодні, 11:42
    • Розсилка

    Офіційної інформації щодо причин смерті морських піхотинців досі немає

    У 36 бригаді морської піхоти ВМС ЗС України вчора сталася надзвичайна подія - два бійця бригади розстріляли чотирьох своїх товаришів. Про це повідомив InfoResist з посиланням на джерело в Міноборони.

    «Два військових розстріляли чотирьох. Вони загинули», - повідомило джерело.

    Інших подробиць події поки немає.

    Нагадаємо, в штабі АТО заявили про загибель чотирьох військових. Їх тіла були виявлені в будинку, в якому вони проживали.

    У повідомленні наголошується, що Військова служба правопорядку і Нацполіція з'ясовують подробиці події. Відкрито кримінальну справу.

    За даними видання LB.ua, вбиті четверо морських піхотинців за місцем дислокації військової частини А-2802 в колишньому пансіонаті в селі Бердянське Донецької області. Їх застрелили двоє товаришів по службі з автоматів Калашникова. Можлива причина конфлікту - нестатутні відносини.

    Читайте також
    АТО Міноборони смерть військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ