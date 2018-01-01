На Донеччині двоє морпіхів розстріляли чотирьох товаришів по службі - ЗМІ

Офіційної інформації щодо причин смерті морських піхотинців досі немає

У 36 бригаді морської піхоти ВМС ЗС України вчора сталася надзвичайна подія - два бійця бригади розстріляли чотирьох своїх товаришів. Про це повідомив InfoResist з посиланням на джерело в Міноборони. «Два військових розстріляли чотирьох. Вони загинули», - повідомило джерело. Інших подробиць події поки немає. Нагадаємо, в штабі АТО



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Офіційної інформації щодо причин смерті морських піхотинців досі немає

У 36 бригаді морської піхоти ВМС ЗС України вчора сталася надзвичайна подія - два бійця бригади розстріляли чотирьох своїх товаришів. Про це повідомив InfoResist з посиланням на джерело в Міноборони.

«Два військових розстріляли чотирьох. Вони загинули», - повідомило джерело.

Інших подробиць події поки немає.

Нагадаємо, в штабі АТО заявили про загибель чотирьох військових. Їх тіла були виявлені в будинку, в якому вони проживали.

У повідомленні наголошується, що Військова служба правопорядку і Нацполіція з'ясовують подробиці події. Відкрито кримінальну справу.

За даними видання LB.ua, вбиті четверо морських піхотинців за місцем дислокації військової частини А-2802 в колишньому пансіонаті в селі Бердянське Донецької області. Їх застрелили двоє товаришів по службі з автоматів Калашникова. Можлива причина конфлікту - нестатутні відносини.