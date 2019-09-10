На Донеччині дворічну дитину на смерть засипало піском



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інцидент стався 10 вересня близько 19:00

У Добропіллі Донецької області 2-річну дитину засипало на смерть шаром піску.

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався 10 вересня близько 19:00, на місце події прибули 10 рятувальників.

«Особовий склад почав за допомогою лопат проводити розкопки для пошуку дитини», — розповіли в ДСНС.

Рятувальникам вдалося знайти дитину, її передали працівникам швидкої допомоги, але врятувати дитину не вдалось.

Нагадаємо, в липні поблизу села Ясногірка Сарнинського району на території піщаного кар’єру стався зсув піску (глибина кар’єру близько 5 м), внаслідок чого було засипано двох дітей.

Одну дитину, котру дістали місцеві жителі, направлено до лікарні. До пошуків залучалось місцеве населення та підрозділ ДСНС у складі 8 осіб, а також дві одиниці техніки.