На Донеччині дворічну дитину на смерть засипало піском
Інцидент стався 10 вересня близько 19:00
У Добропіллі Донецької області 2-річну дитину засипало на смерть шаром піску.
Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
Інцидент стався 10 вересня близько 19:00, на місце події прибули 10 рятувальників.
«Особовий склад почав за допомогою лопат проводити розкопки для пошуку дитини», — розповіли в ДСНС.
Рятувальникам вдалося знайти дитину, її передали працівникам швидкої допомоги, але врятувати дитину не вдалось.
Нагадаємо, в липні поблизу села Ясногірка Сарнинського району на території піщаного кар’єру стався зсув піску (глибина кар’єру близько 5 м), внаслідок чого було засипано двох дітей.