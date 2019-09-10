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    На Донеччині дворічну дитину на смерть засипало піском

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    На Донеччині дворічну дитину на смерть засипало піском

    Інцидент стався 10 вересня близько 19:00

    У Добропіллі Донецької області 2-річну дитину засипало на смерть шаром піску.

    Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

    Інцидент стався 10 вересня близько 19:00, на місце події прибули 10 рятувальників.

    «Особовий склад почав за допомогою лопат проводити розкопки для пошуку дитини», — розповіли в ДСНС.

    Рятувальникам вдалося знайти дитину, її передали працівникам швидкої допомоги, але врятувати дитину не вдалось.

    Нагадаємо, в липні поблизу села Ясногірка Сарнинського району на території піщаного кар’єру стався зсув піску (глибина кар’єру близько 5 м), внаслідок чого було засипано двох дітей.

    Одну дитину, котру дістали місцеві жителі, направлено до лікарні. До пошуків залучалось місцеве населення та підрозділ ДСНС у складі 8 осіб, а також дві одиниці техніки.

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