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    На Рівненщині двох дітей засипало піском у кар’єрі

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    <p>До пошуків залучено місцеве населення та підрозділ ДСНС у складі 8 чоловік та двох одиниць техніки</p> - На Рівненщині двох дітей засипало піском у кар’єрі

    До пошуків залучено місцеве населення та підрозділ ДСНС у складі 8 чоловік та двох одиниць техніки

    Фото: ГУ ДСНС України у Рівненській області

    Одну дитину врятували місцеві жителі, її направлено до лікарні, пошуки другої дитини тривають

    На Рівненщині поблизу с. Ясногірка Сарнинського району на території піщаного кар’єру стався зсув піску, внаслідок чого було засипано двох дітей.

    Про це 17 липня повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Рівненській області.

    Інцидент стався близько 16 години у середу.

    «Одну дитину дістали місцеві жителі, її направлено до лікарні, пошуки другої дитини тривають», - заявили рятувальники.

    До пошуків залучено місцеве населення та підрозділ ДСНС у складі 8 чоловік та двох одиниць техніки.

    Зазначається, що глибина кар’єру близько 5 метрів.

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    На Рівненщині двох дітей засипало піском у кар’єрі
    На Рівненщині двох дітей засипало піском у кар’єрі
    На Рівненщині двох дітей засипало піском у кар’єрі
    Фото: ГУ ДСНС України у Рівненській області

    Нагадаємо, раніше у селі Карасин Рівненської області восьмирічного хлопчика, який грався у кар’єрі, засипало піском. Дитина загинула.

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