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    На Донеччині п'яна пара поглумилася над прапором України

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    На Донеччині п'яна пара поглумилася над прапором України

    18-річний юнак зірвав прапор з флагштоку, а 15-річна дівчина спробувала його підпалити

    Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування щодо хлопця та дівчини, які підозрюють у підпалі державного прапора України.

    Про це йдеться у заяві прокуратури.

    Правоохоронці зазначають, що про наругу над державним прапором стало відомо ще 8 серпня.

    За даними поліції, у селі Первомайське Ясинуватського району перед будівлею Центру дозвілля було виявлено «частково спаленим» прапор України.

    Відкрито кримінальне провадження, передбачене ч.1 ст. 338 КК України.

    «Встановлено, що 18-річний місцевий мешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зірвав прапор з флагштоку будівлі та кинув на землю, а 15-річна дівчина, яка йшла поруч, спробувала його підпалити», — йдеться у повідомленні.

    На даний час розслідування триває.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 3 років.

    прокуратура прапор розслідування
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