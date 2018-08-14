На Донеччині п'яна пара поглумилася над прапором України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

18-річний юнак зірвав прапор з флагштоку, а 15-річна дівчина спробувала його підпалити

Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування щодо хлопця та дівчини, які підозрюють у підпалі державного прапора України.

Про це йдеться у заяві прокуратури.

Правоохоронці зазначають, що про наругу над державним прапором стало відомо ще 8 серпня.

За даними поліції, у селі Первомайське Ясинуватського району перед будівлею Центру дозвілля було виявлено «частково спаленим» прапор України.

Відкрито кримінальне провадження, передбачене ч.1 ст. 338 КК України.

«Встановлено, що 18-річний місцевий мешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зірвав прапор з флагштоку будівлі та кинув на землю, а 15-річна дівчина, яка йшла поруч, спробувала його підпалити», — йдеться у повідомленні.

На даний час розслідування триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 3 років.