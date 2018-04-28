На Донеччині ув’язненому намагалися передати наркотики у лимоні

Способи переправити наркотики до спецустанов стають щораз більш вигадливі.

Правоохоронці виявили наркотичну речовину всередині лимона, пакунок із якими надійшов до установи виконання покарання міста Бахмут одному із ув’язнених. Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області. Наркотичну речовину вилучили та направили на експертизу. 42-річна мешканка міста Бахмут, яка намагалася передати пакунок,



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Способи переправити наркотики до спецустанов стають щораз більш вигадливі.

Правоохоронці виявили наркотичну речовину всередині лимона, пакунок із якими надійшов до установи виконання покарання міста Бахмут одному із ув’язнених.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Наркотичну речовину вилучили та направили на експертизу. 42-річна мешканка міста Бахмут, яка намагалася передати пакунок, пояснила, що виготовила опій ацетильований в домашніх умовах та намагалася передати його своєму знайомому до місця ув'язнення.

«Способи переправити наркотики до спецустанов стають щораз більш вигадливі. Найчастіше їх намагаються надіслати чи передати в посилках та бандеролях», — зазначили у поліції.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією ст. 309 КК України («незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту»).