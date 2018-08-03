На Донеччині викрили діяльність наркомафії



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Вилучено понад 75 тонн насіння опійного маку та понад 4,8 млн гривень

У Донецькій області викрили діяльність наркомафії, яка діяла на території шести областей. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Правоохоронці викрили та задокументували факт збуту членами наркомафії майже 300 тон насіння маку, придатного для виготовлення 4,5 тон ацетильованого опію. Зазначається, що на "чорному ринку" вартість такого наркотику становить понад 360 млн гривень. Вони налагодили постачання снодійного маку під виглядом харчового продукту.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Крім цього, було проведено понад 70 санкціонованих обшуків. Було затримано п’ять основних фігурантів, їм оголошено підозру.

"Вилучено понад 75 тонн насіння опійного маку з домішками макової соломки, грошові кошти у сумі 4 млн 844 тис гривень, майже 99 тис. доларів США, 475 євро, зброя та набої, автомобілі еліт-класу, на яких пересувались наркоділки, оргтехніка, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи", - повідомляють у прокуратурі.

Крім того, було виявлено пакет з маковою соломкою у одного з викритих у злочинній діяльності співробітників поліції.