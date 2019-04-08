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    На Донеччині жінка підірвалась, прибираючи могилу на цвинтарі

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    <span>Вибух стався на кладовищі села Верхньоторецьке</span> - На Донеччині жінка підірвалась, прибираючи могилу на цвинтарі
    Вибух стався на кладовищі села Верхньоторецьке
    Фото: Нацполіція

    Потерпіла займалася прибиранням на кладовищі

    У селі Верхньоторецьке Донецької області жінка постраждала від вибуху на кладовищі. Про це повідомляє прес-центр поліції Донецької області.

    «Місцева 54-річна жителька отримала осколкові поранення, підірвавшись на невстановленому предметі під час прибирання на кладовищі»,- йдеться у повідомленні.

    Правоохоронці з’ясували, що потерпіла займалась прибиранням на кладовищі і коли потягнула з могили штучні квіти, пролунав вибух. Жінка отримала осколкові поранення тулубу та голови. Постраждалу госпіталізували до лікарні Торецька, де їй надали необхідну медичну допомогу. Наразі жінка вже знаходиться вдома.

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    На Донеччині жінка підірвалась, прибираючи могилу на цвинтарі
    На Донеччині жінка підірвалась, прибираючи могилу на цвинтарі
    На Донеччині жінка підірвалась, прибираючи могилу на цвинтарі

    Поліцейські з'ясовують всі обставини події. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.258 терористичний акт Кримінального кодексу України.

    Раніше повідомлялося, що вночі невідомі підірвали у Харкові банкомат.

     

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