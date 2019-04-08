Вночі невідомі підірвали у Харкові банкомат
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Сума збитків наразі встановлюється
Невідомі у ніч на понеділок підірвали банкомат у Харкові, ніхто не постраждав. Про це повідомляє ГУНП у Харківській області.
Подія сталася близько 3:35 в Основ’янському районі міста.
«До поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Валдайській невстановлені особи шляхом підриву пошкодили банкомат та заволоділи грошима», - повідомили у поліції.
Сума нанесених банківській установі збитків наразі встановлюється.
За даними поліції, всередині банкомату стався вибух саморобного вибухового пристрою у вигляді заряду вибухової речовини, об'єднаного з підривником. Пристрій був приведений в дію дистанційно з використанням велосипедного троса.
Речові докази вилучено та направлено на експертне дослідження.
Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.