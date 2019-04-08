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    Вночі невідомі підірвали у Харкові банкомат

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    Вночі невідомі підірвали у Харкові банкомат

    Сума збитків наразі встановлюється

    Невідомі у ніч на понеділок підірвали банкомат у Харкові, ніхто не постраждав. Про це повідомляє ГУНП у Харківській області.

    Подія сталася близько 3:35 в Основ’янському районі міста.

    «До поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Валдайській невстановлені особи шляхом підриву пошкодили банкомат та заволоділи грошима», - повідомили у поліції.

    Сума нанесених банківській установі збитків наразі встановлюється.

    За даними поліції, всередині банкомату стався вибух саморобного вибухового пристрою у вигляді заряду вибухової речовини, об'єднаного з підривником. Пристрій був приведений в дію дистанційно з використанням велосипедного троса.

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    Вночі невідомі підірвали у Харкові банкомат
    Вночі невідомі підірвали у Харкові банкомат
    Вночі невідомі підірвали у Харкові банкомат

    Речові докази вилучено та направлено на експертне дослідження.

    Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

     

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