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    На Донеччинні чоловік біля власного будинку підірвався на міні

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    На Донеччинні чоловік біля власного будинку підірвався на міні

    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом теракту

    Житель прифронтового селища Південне поблизу Торецька біля свого будинку наступив на вибуховий пристрій. Постраждалий госпіталізований з численними осколковими пораненнями. Про це повідомляє «Голос України». Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом теракту. Повідомлення про подію надійшло в Торецьке відділення поліції вчора, 27 травня.

    Поліцейські встановили, що о 17.00 чоловік, 1948 року народження, підірвався, натрапивши на вибухонебезпечний предмет біля свого будинку.

    Чоловіка доставили в лікарню з численними осколковими пораненнями кінцівок, грудної клітки та голови. Йому була надана необхідна медична допомога.

    Повні обставини події з'ясовуються. Попередня правова кваліфікація - ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

     

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