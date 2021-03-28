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    На довиборах до Ради помітили перші порушення

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    Довибори до Ради відбуваються спокійно, але з порушеннями - На довиборах до Ради помітили перші порушення
    Довибори до Ради відбуваються спокійно, але з порушеннями
    Фото з відкритих джерел

    Спостерігачі повідомляють про недотримання карантинних заходів та несвоєчасно розпочату роботу на виборчих дільницях

    На довиборах до Верховної ради України, які сьогодні відбуваються у двох областях, фіксують перші порушення. В основному вони пов'язані з організаційними моментами.

    Про це повідомляє громадянська мережа «ОПОРА».

    В повідомленні йдеться про те, що на окрузі №50 у Донецькій області всі виборчі дільниці відкрилися вчасно. На одній з дільниць у Покровську комісія поклала контрольні талони без печатки, але, виявивши помилку, склала відповідний акт. На іншій дільниці в цьому місті спостерігачі виявили неоформлений список виборців для голосування за місцем перебування.

    На ще кількох дільницях у Покровську не вели протокол ранкового засідання. А на дільниці в школі в Добропіллі лише три урни для голосування, одна з них для людей з ознаками ГРВІ.

    Спостерігачі також повідомляють про недотримання карантинних заходів, зокрема йдеться про відсутність масок.

    А на окрузі №87 в Івано-Франківській області одна з дільниць відкрилася з півгодинною затримкою, оскільки комісія вчасно не підготувала контрольні талони. При цьому, за даними обласної поліції, всі дільниці відкрилися о 08:00.

    Нагадаємо, що у неділю в Донецькій та Івано-Франківській областях обиратимуть двох народних депутатів серед 32 кандидатів.

    Проміжні вибори проводяться у зв'язку з тим, що народний депутат Зиновій Андрійович став міським головою Надвірної, а Руслан Требушкін – Покровська.

    Теги: Верховна Рада карантин
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