На довиборах до Ради помітили перші порушення

Довибори до Ради відбуваються спокійно, але з порушеннями

Спостерігачі повідомляють про недотримання карантинних заходів та несвоєчасно розпочату роботу на виборчих дільницях

На довиборах до Верховної ради України, які сьогодні відбуваються у двох областях, фіксують перші порушення. В основному вони пов'язані з організаційними моментами.

Про це повідомляє громадянська мережа «ОПОРА».

В повідомленні йдеться про те, що на окрузі №50 у Донецькій області всі виборчі дільниці відкрилися вчасно. На одній з дільниць у Покровську комісія поклала контрольні талони без печатки, але, виявивши помилку, склала відповідний акт. На іншій дільниці в цьому місті спостерігачі виявили неоформлений список виборців для голосування за місцем перебування.

На ще кількох дільницях у Покровську не вели протокол ранкового засідання. А на дільниці в школі в Добропіллі лише три урни для голосування, одна з них – для людей з ознаками ГРВІ.

Спостерігачі також повідомляють про недотримання карантинних заходів, зокрема йдеться про відсутність масок.

А на окрузі №87 в Івано-Франківській області одна з дільниць відкрилася з півгодинною затримкою, оскільки комісія вчасно не підготувала контрольні талони. При цьому, за даними обласної поліції, всі дільниці відкрилися о 08:00.

Нагадаємо, що у неділю в Донецькій та Івано-Франківській областях обиратимуть двох народних депутатів серед 32 кандидатів.

Проміжні вибори проводяться у зв'язку з тим, що народний депутат Зиновій Андрійович став міським головою Надвірної, а Руслан Требушкін – Покровська.