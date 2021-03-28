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    Сьогодні в Україні пройдуть довибори в Раду

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    Виборчі дільниці відкриються о 8.00 і закриються о 20.00 - Сьогодні в Україні пройдуть довибори в Раду
    Виборчі дільниці відкриються о 8.00 і закриються о 20.00

    Обиратимуть народних депутатів до парламенту в двох одномандатних округах у Донецькій та Івано-Франківській областях

    У двох округах у Донецькій та Івано-Франківській областях у неділю, 28 березня, відбудуться довибори до Верховної Ради.

    Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії.

    Голосування буде проходити на 112 виборчих дільницях в 50-му окрузі й на 117 дільницях у 87-му окрузі.

    Зазначається, що в окрузі №50 у Донецькій області голосування відбудеться серед 18 кандидатів на 112 виборчих дільницях (106 - звичайних, 6 - спеціальних), включаючи частину Краматорського району і частина Покровського району.

    В окрузі № 87 в Івано-Франківській області голосування відбудеться на 117 виборчих дільницях (115 - звичайних, 2 - спеціальних), включаючи Надвірнянський район, частину Івано-Франківського району і частину Коломийського району. Тут голосування пройде серед 14 кандидатів.

    Результати проміжних виборів в Раду повинні бути встановлені не пізніше ніж на п'ятнадцятий день з дня голосування, тобто до 12 квітня включно, зазначили в ЦВК.

    ЦВК нагадує, що виборчі дільниці відкриються о 8.00 і закриються о 20.00. У ЦВК нагадали, що в ніч на 28 березня Україна переходить на літній час - о 3.00 стрілки годинників переведуть на годину вперед.

    Теги: ЦВК вибори Івано-Франківщина Донеччина Україна
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