Сьогодні в Україні пройдуть довибори в Раду

Обиратимуть народних депутатів до парламенту в двох одномандатних округах у Донецькій та Івано-Франківській областях

У двох округах у Донецькій та Івано-Франківській областях у неділю, 28 березня, відбудуться довибори до Верховної Ради.

Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії.

Голосування буде проходити на 112 виборчих дільницях в 50-му окрузі й на 117 дільницях у 87-му окрузі.

Зазначається, що в окрузі №50 у Донецькій області голосування відбудеться серед 18 кандидатів на 112 виборчих дільницях (106 - звичайних, 6 - спеціальних), включаючи частину Краматорського району і частина Покровського району.

В окрузі № 87 в Івано-Франківській області голосування відбудеться на 117 виборчих дільницях (115 - звичайних, 2 - спеціальних), включаючи Надвірнянський район, частину Івано-Франківського району і частину Коломийського району. Тут голосування пройде серед 14 кандидатів.

Результати проміжних виборів в Раду повинні бути встановлені не пізніше ніж на п'ятнадцятий день з дня голосування, тобто до 12 квітня включно, зазначили в ЦВК.

ЦВК нагадує, що виборчі дільниці відкриються о 8.00 і закриються о 20.00. У ЦВК нагадали, що в ніч на 28 березня Україна переходить на літній час - о 3.00 стрілки годинників переведуть на годину вперед.