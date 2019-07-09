На фабриці «Павлоградська» стався обвал, є жертви



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Трагедія сталася під час демонтажу будівлі колишньої сушарні Фото: ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

Загиблого чоловіка було виявлено під завалами собаками кінологічної служби

На збагачувальній фабриці «Павлоградська» на Дніпропетровщині внаслідок руйнування конструкцій будівлі колишньої сушарні загинув робітник, ще один тяжко травмований.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Трагедія сталася о 15:52 у понеділок, 8 липня.

«Під час демонтажу будівлі колишньої сушарні співробітниками підрядної організації відкритого акціонерного товариства «Дмитротех» сталося часткове руйнування конструкцій будівлі», - заявили в ДСНС.

Внаслідок руйнування постраждала одна людина: чоловік 1972 року народження, який у тяжкому стані з діагнозом політравма, струс головного мозку, перелом тазу, госпіталізований до реанімаційного відділення міської лікарні №4 міста Павлоград.

«О 21:30 робітниками «Дмитротех» було встановлено, що зник один з працівників, який можливо знаходиться під уламками конструкцій будівлі», - повідомили в ДСНС.

Кінологи провели пошуки зниклого. О 01:48 тіло загиблого чоловіка 1973 року народження було виявлено собаками кінологічної служби.

Нагадаємо, в с.Засулля на Полтавщині сталося руйнування стіни, в результаті якого двоє людей опинилися під завалом та загинули.