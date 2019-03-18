На Філіппінах кит загинув через пластикові відходи



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За словами науковців, раніше їм не доводилося знаходити таку велику кількість пластику в шлунку кита Фото:Bone Collector Museum

В шлунку загиблого кита знайшли 40 кілограмів пластикових пакетів

На Філіппінах на берег викинуло загиблого кита-клюворила, в шлунку якого знайшли 40 кілограмів пластикових пакетів.

Про це пише в понеділок The Guardian.

Як розповіли біологи з міста Давао (острів Мінданао, Філіппіни), що проводили розтин, тварина померла саме через з'їдене нею сміття. За словами науковців, раніше їм не доводилося знаходити таку велику кількість пластику в шлунку кита.

За даними видання, в південно-східній Азії широко застосовуються одноразові речі із пластику. Згідно з доповіддю некомерційної природоохоронної організації Ocean Conservancy за 2017 рік, Китай, Індонезія, Філіппіни, Таїланд і В'єтнам викидають більше пластику, ніж усі інші країни.

Раніше повідомлялося, що Європейське хімічне агентство, яке базується в Гельсінкі, запропонувало всім країнам ЄС запровадити новий захід для боротьби із пластиком.

Джерело: Інтерфакс-Україна