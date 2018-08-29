На Філіппінах прогримів вибух: дві людини загинули, 37 поранені



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Фото: Richard J. Gordon На ринку у Філіппінах стався вибух

Саморобний вибуховий пристрій було закладено біля входу на нічний ринок

На Філіппінах у результаті вибуху біля ринку в місті Ісулан, розташованому в провінції Султан-Кударат на острові Мінданао, загинули щонайменше дві людини, ще 37 отримали поранення.

Про це повідомляє видання Rappler.

У поліції розповіли, що саморобний вибуховий пристрій було закладено під одним із мотоциклів, припаркованих біля входу на нічний ринок.

Представник міської поліції Деніел Целестіно повідомив, що поки жодне з радикальних угрупувань регіонe не взялj на себе відповідальність за подію.

З його слів, поліція вже встановила низку осіб, які можуть бути причетні до вибуху.

Глава місії Червоного Хреста на Філіппінах Річард Гордон повідомив, що бомба вибухнула на нічному ринку навпроти ресторану Carlitos о 20:35 за місцевим часом.