На Філіппінах розбився невеликий літак: загинули дев'ять осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після падіння літак вибухнув

В результаті краху невеликого літака на Філіппінах загинули дев'ять осіб.

Про це повідомляє телеканал CNN Fhilippines.

Повідомляється, що трагедія сталася близько 15 години дня за місцевим часом в районі Пансол міста Каламба в провінції Лагуна. Управління цивільної авіації заявило, що аварія сталася із-за втрати літаком радіолокаційного контакту.

У поліції також повідомили, що на борту літака знаходилися дев'ять осіб, всі вони загинули. Постраждали також двоє сторожів будівлі, у яку врізався літак, їх з опіками госпіталізували.

Літак, що розбився, - Beechcraft B300 King Air 350. За даними деяких ЗМІ, літак здійснював транспортування пацієнта, котрого супроводжували дружина, лікар та медичний персонал, до столичної клініки для продовження лікування.

За словами свідків, перед падінням літак летів дуже низько й під час спроби піднятися, він задимівся і від нього стали відвалюватися частини. Після падіння літак вибухнув.

В даний час місцева влада продовжують проводити пошуково-рятувальну операцію.