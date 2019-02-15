На Гаїті через масові антипрезидентські протести вже загинуло чотири людини



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Заворушення на Гаїті, лютий 2019 року

Правоохоронці застосовують проти протестувальників сльозогінний газ

Жителі Гаїті виходять на вулиці з вимогою відставки президента країни Жовенеля Моїза. Місцями протести переходять у безлади і сутички з поліцією. Про це в четвер, 14 лютого, повідомляє Euronews.

Главу держави Жовенеля Моїза звинувачують у нездатності впоратися з корупцією і розкраданням при поставках гуманітарної допомоги по каналах ООН і венесуельської нафти. У причетності до скандальних корупційних операцій звинувачують і самого президента.

Протести перетворилися в безлади і зіткнення з поліцією: маніфестанти закидають правоохоронців камінням, ті відповідають сльозогінним газом. Повідомляється, що кілька днів тому в ході мітингів загинуло чотири людини.