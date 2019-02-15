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    На Гаїті через масові антипрезидентські протести вже загинуло чотири людини

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    <span>Заворушення на Гаїті, лютий 2019 року&nbsp;</span> - На Гаїті через масові антипрезидентські протести вже загинуло чотири людини
    Заворушення на Гаїті, лютий 2019 року 

    Правоохоронці застосовують проти протестувальників сльозогінний газ

    Жителі Гаїті виходять на вулиці з вимогою відставки президента країни Жовенеля Моїза. Місцями протести переходять у безлади і сутички з поліцією. Про це в четвер, 14 лютого, повідомляє Euronews.

    Главу держави Жовенеля Моїза звинувачують у нездатності впоратися з корупцією і розкраданням при поставках гуманітарної допомоги по каналах ООН і венесуельської нафти. У причетності до скандальних корупційних операцій звинувачують і самого президента.

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    На Гаїті через масові антипрезидентські протести вже загинуло чотири людини
    На Гаїті через масові антипрезидентські протести вже загинуло чотири людини
    На Гаїті через масові антипрезидентські протести вже загинуло чотири людини
    На Гаїті через масові антипрезидентські протести вже загинуло чотири людини
    На Гаїті через масові антипрезидентські протести вже загинуло чотири людини
    На Гаїті через масові антипрезидентські протести вже загинуло чотири людини

    Протести перетворилися в безлади і зіткнення з поліцією: маніфестанти закидають правоохоронців камінням, ті відповідають сльозогінним газом. Повідомляється, що кілька днів тому в ході мітингів загинуло чотири людини.

     

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