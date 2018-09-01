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    Новини

    На Харківщині анонім «замінував» два вокзали

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    На Харківщині анонім «замінував» два вокзали

    З обох вокзалів евакуювали 550 людей

    Поліція перевірила інформацію про замінування двох залізничних вокзалів у Харківської області: на проспекті Гагаріна у Харкові та у місті Ізюмі.

    Про це повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

    «Інформація про нібито закладену вибухівку в приміщеннях залізничних вокзалів на проспекті Гагаріна у Харкові та місті Ізюмі у Харківській області надійшла до поліції біля 12:00. За адресами виїжджали слідчо-оперативні групи Основ'янського та Ізюмського відділів поліції та експерти вибухотехнічного управління», - зазначили у відділі.

    Експерти оглянули 2,3 тис. кв. м приміщень та 3,5 тис. кв. м території: «Жодних вибухових речовин не виявлено».

    «З обох вокзалів евакуювали 550 людей», - зазначили у поліції.

    Вживаються заходи для встановлення особи, яка зробила неправдиве повідомлення про замінування.

    замінування поліція
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