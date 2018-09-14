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    На Харківщині автівка протаранила зупинку, загинула жінка

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    На Харківщині автівка протаранила зупинку, загинула жінка

    Внаслідок ДТП 42-річна жінка загинула на місці

    Водій на автомобілі в’їхав у зупинку громадського транспорту у селищі Васищеве Харківської області. Про це повідомив відділ комунікації обласної поліції.

    «Аварія сталася 14 вересня близько 15:45 в селищі Васищеве. За попередніми даними, 41-річний водій автомобіля Volkswagen рухався з боку міста Харків по трасі «Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка». По дорозі він не впорався з керуванням, з'їхав з проїжджої частини та в'їхав у зупинку громадського транспорту», - йдеться в повідомленні.

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    На Харківщині автівка протаранила зупинку, загинула жінка
    На Харківщині автівка протаранила зупинку, загинула жінка
    На Харківщині автівка протаранила зупинку, загинула жінка

    Внаслідок ДТП 42-річна жінка загинула на місці події. Також постраждали дві жінки 53 та 49 років. Зараз лікарі надають потерпілим медичну допомогу, діагнози уточнюються.

    На місці аварії працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Усі обставини нині встановлюються.

     

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