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    На Харківщині чоловік підірвав себе на цвинтарі

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    На Харківщині чоловік підірвав себе на цвинтарі
    Фото: facebook.com/police.kharkov

    На даний час працівники поліції встановлюють усі обставини події.

    На цвинтарі у селі Чернещина Харківської області було виявлено тіло 43-річного місцевого жителя зі смертельними пораненнями, спричиненими в результаті вибуху гранати. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини у Facebook.

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    Інформація про подію надійшла до поліції 4 лютого о 12:22. Поліцейські вилучили з місця події металевий спусковий важіль до запалу «УЗРГМ» і частину корпусу гранати РГД-5.

    Інформація зареєстрована у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство». На даний час працівники поліції встановлюють усі обставини події.

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    Національна поліція України Харківщина самогубство чоловік
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