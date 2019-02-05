На Харківщині чоловік підірвав себе на цвинтарі



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Фото: facebook.com/police.kharkov

На даний час працівники поліції встановлюють усі обставини події.

На цвинтарі у селі Чернещина Харківської області було виявлено тіло 43-річного місцевого жителя зі смертельними пораненнями, спричиненими в результаті вибуху гранати. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини у Facebook.

Інформація про подію надійшла до поліції 4 лютого о 12:22. Поліцейські вилучили з місця події металевий спусковий важіль до запалу «УЗРГМ» і частину корпусу гранати РГД-5.

Інформація зареєстрована у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство». На даний час працівники поліції встановлюють усі обставини події.