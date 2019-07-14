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    На Харківщині горів електровоз

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    На Харківщині горів електровоз <div style="position: absolute; left: -99999px;">Фото: прес-служба ДСНС<br /><br />Детальніше читайте на УНІАН: <a href="https://www.unian.ua/incidents/10616970-pid-harkovom-zgoriv-elektrovoz-foto.html">https://www.unian.ua - На Харківщині горів електровоз
    На Харківщині горів електровоз
    Фото: прес-служба ДСНС

    Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua

    Площа пожежі складала близько 30 квадратних метрів

    У Харківській області рятувальники ліквідували пожежу у кабіні електровозу вантажного рухомого складу. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Харківській області.

    Інцидент стався у неділю, 14 липня, о 10:17 на 36-му кілометрі залізничного перегону Люботин-Західний поблизу села Буцьківка Валківського району Харківської області. По прибуттю на місце було встановлено, що горить кабіна та тягова установка непрацюючого електровозу, який транспортувався на ремонт іншим електровозом.

    Площа пожежі складала близько 30 квадратних метрів. Безпосередньо рухомий склад складався з двох електровозів (працюючий і непрацюючий) та 56 вантажних вагонів. Рухався з Полтави до Харкова. Пожежа була локалізовано об 11:16, та ліквідована о 12:32. Постраждалих та загиблих немає.
    пожежа ремонт рятувальники
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