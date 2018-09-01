На Харківщині – масштабна пожежа: горять 10 гектарів лісу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У лісгоспі на Харківщині 140 рятувальників гасять пожежу площею 10 гектарів

До гасіння пожежі залучили 140 людей

На території Жовтневого лісництва Вовчанського лісгоспу у Харківській області горить близько 10 гектарів лісової підстилки. До гасіння пожежі залучили 140 людей.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, загоряння сталося 1 вересня близько 13.00 біля селищ Гатище та Огірцеве Вовчанського району.

«Сили та засоби (ДСНС — ред.) зосереджені для захисту населених пунктів. До гасіння залучено 140 чоловік, 31 одиниць техніки та пожежний потяг», — йдеться у повідомленні.

Зокрема у гасінні пожежі беруть участь гелікоптер Мі-8 та літак АН-32П.

«Вертольотом здійснено 4 скиди (8 тонн) води поблизу с. Гатище», — розповіли у відомстві.

Зазначається, що наразі рятувальники проводять оборювання осередків пожежі. Основні сили та засоби зосереджені для захисту населених пунктів.

Нагадаємо, 28 серпня на заводі «Маяк» сталася пожежа.