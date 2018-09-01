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    На Харківщині – масштабна пожежа: горять 10 гектарів лісу

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    У лісгоспі на Харківщині 140 рятувальників гасять пожежу площею 10 гектарів - На Харківщині – масштабна пожежа: горять 10 гектарів лісу
    У лісгоспі на Харківщині 140 рятувальників гасять пожежу площею 10 гектарів

    До гасіння пожежі залучили 140 людей

    На території Жовтневого лісництва Вовчанського лісгоспу у Харківській області горить близько 10 гектарів лісової підстилки. До гасіння пожежі залучили 140 людей.

    Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    За даними відомства, загоряння сталося 1 вересня близько 13.00 біля селищ Гатище та Огірцеве Вовчанського району.

    «Сили та засоби (ДСНС — ред.) зосереджені для захисту населених пунктів. До гасіння залучено 140 чоловік, 31 одиниць техніки та пожежний потяг», — йдеться у повідомленні.

    Зокрема у гасінні пожежі беруть участь гелікоптер Мі-8 та літак АН-32П.

    «Вертольотом здійснено 4 скиди (8 тонн) води поблизу с. Гатище», — розповіли у відомстві.

    Зазначається, що наразі рятувальники проводять оборювання осередків пожежі. Основні сили та засоби зосереджені для захисту населених пунктів.

    Нагадаємо, 28 серпня на заводі «Маяк» сталася пожежа.

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