На Харківщині нелегальна радіостанція транслювала російську «попсу»



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Нацраді стало відомо про піратське поширення російської музики в Ізюмі

У місті Ізюм Харківської області СБУ і Український державний центр радіочастот припинили роботу нелегальної радіостанції, яка транслювала російську музику. Про це повідомляє прес-служба Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

«За результатами розгляду звернення Національної ради до Служби безпеки України і Українського державного центру радіочастот у місті Ізюмі Харківської області на частоті 90 МГц припинено незаконну ретрансляцію російського радіоконтенту», - йдеться у повідомленні.

Як тільки Нацраді стало відомо про піратське поширення російської музики на зазначеній частоті в Ізюмі, про правопорушення було повідомлено у відповідні органи для вчинення дій у межах компетенції.

Тож для припинення безліцензійної діяльності радіостанції без позивних, яка поширювала російську поп-музику і шансон, належні заходи реагування були вжиті Управлінням СБУ в Харківській області і Північно-східною філією ДП «УДЦР».